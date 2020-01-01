شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتوقع أكثر من 392 ألف مولود فى اليوم الأول من العام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت عواصم العالم، بليلة رأس السنة وحلول العام الميلادى الجديد 2020، حيث يحتفل كل شعب بطريقته الخاصة، فى أجواء البهجة والسعادة، بعدما تزينت المدن فى مختلف لاستقبال هذا الحدث بالألعاب النارية وكشفت الأمم المتحدة عبر موقعها أن اليوم الأول من يناير 2020 يستقبل العالم أكثر من 392 ألف طفل حول العالم، وقد يتجاوز عددهم ذلك الرقم.

وأفاد موقع أخبار الأمم المتحدة، فى تقرير له، أن معظم الأطفال سيولدون فى الهند والصين ونيجيريا وباكستان وإندونسيا، وأنه بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة فإن 392،078 ألف طفلا جديدا سيبصرون النور في اليوم الأول فقط فى 2020.

وتوقع التقرير أن سيولد أول طفل في عام 2020 في أوقيانوسيا، وآخر طفل في الولايات المتحدة ، بينما يولد نصف الأطفال في ثماني دول هي:الهند ، الصين ، نيجيريا، باكستان، إندونيسيا، الولايات المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا.

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وأوضح التقرير، تحتفل اليونيسف بالمواليد الجدد كل عام، وتعتبر أن اليوم الأول من كل عام، لفتت الأمم المتحدة الانتباه حول الملايين من الأطفال حول العالم، حيث في عام 2018، توفى 2.5 مليون طفل ماتوا في الشهر الأول من حياتهم، وثلثهم في اليوم الأول من حياتهم.

يذكر أنه قد كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن إجمالى تعداد السكانى فى مصر مع بداية العام الجديد 2020 حيث بلغ الاجمالى 99810019 وذلك وفق البيانات المعلنة على الموقع الرسمي للجهاز كما أوضحت البيانات ان إجمالى التعداد السكانى فى محافظة القاهرة وصل الى 9916755 ، فيما بلغ إجمالى التعداد السكانى فى محافظة الجيزة 9064333 ، بينما وصل إجمالى التعداد فى محافظة شمال سيناء 472553 .

والجدير بالذكر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء قد أعلن فى وقت سابق عن النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2018.