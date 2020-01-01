شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يعلن إرسال 750 جنديا لتأمين السفارة الأمريكية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبرأن واشنطن أرسلت نحو 750 جنديا لتأمين السفارة الأمريكية في العراق على الفور بعد المظاهرة، كما أكد أن هناك قوات إضافية من الفرقة 82 المحمولة جوا جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة، ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية فيديو يظهر إرسال الجيش الأمريكى مجموعة من القوات الخاصة "المارينز" إلى مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد لتأمين مقر السفارة بعد اقتحامه من مقبل محتجين معترضين على استهداف أمريكا لمقرات الحشد الشعبى فى العراق.
وقال مسؤولون أمريكيون إن البنتاجون أرسل اليوم الثلاثاء نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية فى بغداد لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون عراقيون غاضبون من الغارات الجوية الأمريكية على قوات "الحشد الشعبي" التى تدعمها إيران فى العراق وسوريا باقتحام مجمع السفارات.
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