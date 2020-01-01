شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 Happy New Year.. العالم يحتفل بليلة رأس السنة الجديدة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، فى مختلف عواصم العالم، والتى ينتظر بعد دقائق قليلة أن تدق فيها الساعة الثانية عشرة صباحًا، من اليوم الأول لشهر يناير 2020، لتودع بذلك تلك البلدان العام 2019، وتستقبل عام جديد.

وتعم الاحتفالات بحلول العام الميلادى الجديد 2020، جميع عواصم العالم حيث يحتفل كل شعب بطريقته الخاصة، فى أجواء البهجة والسعادة، بعدما تزينت المدن لاستقبال هذا الحدث مثلما.

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واحتشد ملايين الأشخاص فى الميادين الرئيسية فى عدة عواصم عالمية وعربية، منها سيدنى، سول، هونج كونج، أبوظبى، جاكرتا، وبيونج يانج، باريس ومختلف أنحاء المعمورة، فيما تزينت السماء بعشرات آلاف الألعاب النارية التى جعلت الأجواء سعيدة ومبهجة تخطف أنظار الحاضرين.

كما أطلقت الألعاب لتضئ سماء الإمارات فى احتفالات رأس السنة 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، حيث تتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.