مواطنون يحتفلون بالعام الجديد في القاهرة (صور) 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل مئات المواطنين بالعام الجديد في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء وأرتدوا الملاس الاحتفالية، وهنأ المواطنون بعضهم بالسنة الجديدة متمنين أن تكون سنة خير وسعادة على الجميع. وكانت قوات الأمن قد انتشرت بالشوارع لتأمين احتفال المواطنين بالعام الجديد. مواطنون يحتفلون بالعام الجديد مواطنون يحتفلون بالعام الجديد مواطنون يحتفلون بالعام الجديد مواطنون يحتفلون بالعام الجديد مواطنون يحتفلون بالعام الجديد مواطنون يحتفلون بالعام الجديد مواطنون يحتفلون بالعام الجديد مواطنون يحتفلون بالعام الجديد

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