شكرا لقرائتكم خبر عن «حصاد النقل 2019».. صيانة طُرق و«كباري» وافتتاح 4 محطات مترو (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أكتوبر الماضي، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا يرصُد التقدم الملحوظ الذي حققتهٌ مصر في العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية العالمية، جاء ضمنها محور النقل، إذ تقدمت مصر 17 مركزًا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، فضلاً عن تقدمها 8 مراكز في مؤشر جودة خدمة القطارات لتحتل المركز 50 عام 2019، مقارنة بالمركز 58 عام 2018.

«المصري اليوم» ترصُد ما قامت به وزارة النقل خلال 2019، مشروعات الطرق والكباري المنجزة والتعاقدات المبرمة، وذلك بجانب إنشاء وتطوير وتحسين العديد من الطرق ضمن «المشروع القومى للطرق»..

المشروع القومي للطرق

أعلنت وزارة النقل عن الأعمال المُنفذة خلال عام 2019، والتى شملت تطوير وتحسين العديد من الطرق وانشاء العديد منها ضمن المشروع القومى للطرق، إذ بدأ المشروع بصيانة ورفع كفاءة طريق إدفو/مرسى علم بطول 15 كم، وتكلفة 33.2 مليون جنيه، وذلك بجانب تقوية طريق كفر الدوار/أبوالمطامير، بطول 16 كم وتكلفة 25.6 مليون جنيه.

وفي الذكرى السنوية الثالثة لكارثة السيول لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، تم إصلاح آثار السيول ورفع كفاءة طريق رأس غارب/الشيخ فضل، وذلك بجانب استكمال رصف شوارع سفاجا بتكلفة 63.5 مليون جنيه، وإنشاء الطريق الدائري حول مدينة القُصير بطول 21 كم بتكلفة 109 مليون جنيه.

وشمل المشروع أيضًا، تطوير طريق برج العرب في المسافة من الهوارية حتى برج العرب بطول 10 كم بتكلفة 137.9 مليون جنيه، وإنشاء طريق برج العرب في المسافة من الهوارية حتى برج العرب، بطول 10 كم بتكلفة 88.14 مليون جنيه، وتقوية وتغطية ططريق السويس/السخنة بطول 28 كم وبتكلفة 87.5 مليون جنيه.

وبخصوص أعمال رفع كفاءة الطرق، تم رفع كفاءة طريق مسطرد/ عزبة باتة وبعض الأعمال المُتفرقة في نطاق المنطقة المركزية، بطول 22 كم وبتكلفة قدرها 137.2 مليون جنيه، وتم إعادة رصف الطريق الشرياني لمدينة مرسى علم، بطول 22 كم وبتكلفة 89.9 مليون جنيه.

وجنوبًا، تم استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسيوط/سوهاج، بطول 30 كم، وتكلفة 66.6 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق سوهاج/أبوشوشة، بطول 15 كم، وإعادة رصف شوارع الأقصر بتكلفة 47.3 مليون جنيه، كما تم إجراء صيانة عاجلة لطريق سوهاج/قنا الصحراوي ووصلاته، ورفع كفاءة طريق برنيس/الشلاتين، بطول 55 كم، وتكلفة 88.2 مليون جنيه.

مشروعات إنشاء الكباري

حازت الكباري على نصيب الأسد، خلال حصاد نقل 2019، إذ شملت الخطة محور جرجا على النيل بتكلفة إجمالية 497،5 مليون جنيه، ومحور طلخا على النيل بتكلفة إجمالية 461 مليون جنيه، وكوبري الكلابية العلوى في مطروح بتكلفة 87 مليون جنيه، وإنشاء عدد 2 كوبري، أعلى طريق الكباش، الأقصر، بتكلفة 57 مليون جنيه.

كما تم إنشاء كباري القطاع السابع بالطريق الصحراوي بتكلفة 610 مليارات جنيه، وكباري طريق القاهرة-السويس بتكلفة 377 مليون جنيه.

«الأتوبيسات» على رأس التعاقُدات

تعاقد النقل البري، تحديدًا شركة الاتحاد العربي للنقل البري (السوبر جيت)، على 21 أتوبيس جديد من أشهر الماركات العالمية بتكلفة 97 مليون جنيه تم استلام 11 منهم خلال عام 2011 ليصل عدد الاتوبيسات الخاصة بالشركة إلى 210 اتوبيس ستزيد خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيس بعد استلام الـ 10 اتوبيسات المتبقية من الـ 21 اتوبيس.

مترو الأنفاق

وفي نطاق مترو الأنفاق، شهدت سنة 2019 انفراجة واسعة، إذ تم افتتاح 4 محطات نفقية (هارون- الألف مسكن- نادي الشمس- محطة هليوبوليس)، ضمن أعمال الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث.

وذلك بجانب، ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة، وتركيب شبكة ھوائية لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة، وتركيب أجھزة الإشارات والتحكم على طول السكة وربطھا مع أجھزة التحكم المركزي للخط، وتنفيذ غرفة معدات كھربائية لتقوية الطاقة لاستيعاب القطارات بعد الازدواج، الأمر الذي أدى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة بين محطتي المرج والمرج الجديدة من خلال الوصول إلى زمن تقاطر 2:30 دقيقة.

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كما تم إعادة تشغيل محطة المرج الجديدة عقب الانتهاء من أعمال تطويرها، وكذلك الانتهاء من ‏أعمال الازدواج في المسافة بين محطتي المرج والمرج الجديدة.

أبرمت وزارة النقل العديد من الاتفاقيات بخصوص مترو الأنفاق، وجاء أبرزها، توقيع الاتفاقيات التنفيذية لقطار العاشر الكهربائي، بمجموعة من القروض من الحكومة الصينية بقيمة 1.2 مليار دولار، كما تم التعاقد مع شركة كورية، بغرض توريد 6 قطارات مكيفة للخط الثاني للمترو «شبرا-المنيب»، بتكلفة 131.12 مليون دولار، مُقابل 82.6 مليون جنيه، لتوريد 2 جرار لخط «شبرا-المنيب».

وبعيدًا عن الآلات والماكينات، استهدفت وزارة النقل، وفقًا لبياناتها، تدريب كوادر الهيئة، خاصة المهندسين الجدد، والذين يتم تعيينهم نظرا لتعدد المشروعات الجارية أو المخطط تنفيذها بالهيئة.

السكك الحديد

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بمرفق النقل، الأمر الذي جعله يعيّن «واحد من أحسن ضباط الجيش» لإدارته، بعد إنفاق 4 تريليون جنيه، حسب قوله، لتجديد السكك الحديدية وبقية مرافق الوزارة، قاطعًا على نفسه وعدًا -مستندًا إلى ثقته في «الوزير»- بسكك حديدية جديدة في 30 يونيو 2020.

بدأ «الوزير» خطته بالاتفاق مع مجلس إدارة شركة PRL الأمريكية للسكك الحديدية Progress Rail Locomotives (PRL)، على توريد جرارات سكة حديد جديدة، وكذلك تحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوفرة لدى الوزارة.

كما تم التفاوض مع الشركة الأمريكية، الأمر الذي أسفر عن تخفيض تكلفة صفقة الجرارات الأمريكية بقيمة 45 مليون دولار من إجمالي 450 مليون دولار، إضافة إلى تقليص مدة التوريد إلى 18 شهرًا، فضلًا عن إجراء عمرة جسيمة لما يقرب من 141 جرارًا.

واستعرض «الوزير» ما حققه في بيان رسمي، أوضح فيه أن هيئة السكك الحديدية انتهت من تحسين 124 من إجمالي 133 محطة مخطط تحسينها، منها محطات (محلة روح – أنشاص الرمل – العالمين – نفيشة – الراهبين – شندويل المحطة- ناصر – بنى حدير)، وأنه جارٍ العمل حالياً بعدد 9 محطة.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 42 محطة من إجمالي 48 محطة مخطط تطويرها منها محطات (بورسعيد – الرجدية – نشرت – السنطة – سجين الكوم – فوه)، وجارٍ العمل بعدد 3 محطات والانتهاء من اللمسات النهائية لمحطات القاهرة وسيدي جابر، وتم تأجيل العمل بمحطة العصافرة بخط أبوقير لحين إقرار تطويرها ضمن خطة تطوير الخط بالكامل.

وبخصوص ملف «حوادث القطارات»، أقرّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بانخفاض حوادث القطارات بنسبة 14.7 بالمائة خلال النصف الأول من 2019.

وقال الجهاز في بيانه الصادر، ديسمبر الجاري، إن حوادث القطارات بلغت 923 حادثة خلال النصف الأول من 2019، مقابل 1082 حادثة بنسبة انخفاض قدرها 14.7 بالمائة في نفس الفترة عام 2018.

وبلغ أكبر عدد للحوادث في الوجه البحرى (الدلتا) بعدد 540 حادثة بنسبة قدرها 58.5 بالمائة يليه الوجه القبلي 240 حادثة بنسبة 26 بالمائة يليه المنطقة المركزية 143 حادثة بنسبة 15.5 بالمائة من إجمالي الحوادث على مستوى المناطق.

فيما انخفض معدل قسوة الحوادث (متوفى/ 100 مصاب) إلى 29.3 مقابل 66 (متوفى/ 100 مصاب) في نفس الفترة عام 2018، بلغ معدل الوفيات 4.5 (متوفى/ شهر)، كما بلغ معدل الإصابة 15.3 (مصاب/ شهر) في النصف الأول عام 2019.

النقل البحري

شهد قطاع النقل البحري تطوير كبير أيضًا، إذ تم تنفيذ مشروع تطوير البنية المعلوماتية لقطاع النقل البحري بتكلفة 18 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مشروع إنشاء المقر الجديد لقطاع النقل البحري في سموحة بتكلفة 12 مليون جنيه.

وفازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك بجانب مشروع تطوير البنية المعلوماتية لقطاع النقل البحري بتكلفة 18 مليون جنيه، وإنشاء المقر الجديد لقطاع النقل البحري في سموحة بتكلفة 12 مليون جنيه.

وفي قطاع الموانئ البرية، تم تنفيذ مشروع الأعمال المدنية لميناء طابا بتكلفة 32 مليون جنيه، إنشاء سور لميناء السلوم البري بتكلفة 16 مليون جنيه، وحفر بئر بميناء قصطل البري بتكلفة 1.1 مليون جنيه.

طوّرَ قطاع النقل البحري، الطريق الملاحى القاهرة/أسوان، وتم إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل.