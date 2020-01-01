شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: مهلة أسبوع لأساتذة الكلية لإنهاء عمليات التصحيح وإعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن تصحيح اجابات امتحانات الفصل الدراسى الأول يتم بموجب الانتهاء من امتحان المادة نفسها ، موضحا أنه بمجرد انتهاء الامتحان تنتقل كراسات الإجابة إلى لجنة التسلم والتسلم ثم تحال للأستاذ المصحح أو تنقل لوحدة الكمبيوتر لرصدها الكترونيا فى حالة امتحانات البابل شيت .

وأضاف الشربينى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن كلية الآداب منحت اساتذة الكلية مهلة أسبوع كحد أقصى للانتهاء من عمليات تصحيح المواد يبدأ من انتهاء امتحان المادة مباشرة وذلك لسرعة انجاز عمليات التصحيح على أمل أن تعلن النتائج لامتحانات الفصل الدراسى الأول خلال بداية الفصل الدراسى الثانى مباشرة .

كان الدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، كشف إن لجان متابعة الامتحانات رصدت وقوع 7 حالات غش منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن اليوم الأول لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول شهدت ضبط حوالى 5 حالات غش منها حالة باستخدام التليفون المحول والحالات الأخرى باستخدام وسائل غس مختلفة .

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وأضاف الشربينى أن الحالات المضبوطة سيتم التعامل معها باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة فى مثل تلك الحالات ، موضحا أنه تم التوجيه على كافة المراقبين فى الامتحانات بالتدقيق داخل اللجان لمنع أى محاولات للغش ، لافتا إلى أن الامتحانات بكلية الاداب ستنتهى فى 23 يناير 2020.

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الكلية ملتزمة بالمواصفات التى حددتها الجامعة للورقة الامتحانية ، ولدينا التزام بالامتحانات الموضوعية، وهناك بعض امتحانات مقالية ، وهناك امتحانات متنوعة بين المقالى والموضوعى، كما أن نظام البابل شيت مطبق فى امتحانات الكلية ، وكل الامتحانات والمقررات بنظام البابل شيت يتم الحفاظ عليها، وننظم ورش عمل باستمرار لتطوير الامتحانات ومن حق الاستاذ تطوير ورقته الامتحانيه بما يتماشى مع اداء الاستاذ وتوصيف المقرر وفقا لشروط الجودة فالمقرر قابل أن يعدل توصيفه بنسبة 15 % فى كل عام دراسى وفقا لرؤية استاذ المادة ورؤية القسم المختص ، وبالتالى عند حدوث تعديل فى المحتوى يحدث تعديل فى الامتحانات.