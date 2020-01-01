شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تلزم ألف مصنع بشروط التوافق البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنها تمكنت من إخضاع 1000 منشأة صناعية للتفتيش البيئى والتوجيه نحو الاصحاح البيئى، حيث حرصت الوزارة على توجيه عدة حملات مختلفة استهدفت بؤر تلوث هامة واجراء مسح بيئي شامل لعدد من المناطق منها (أبوراضى، كوم اوشيم، جزيرة الوراق، شبرا الخيمة).

وأوضحت الوزارة، فى تقرير حصاد إنجازات وزارة البيئة لعام 2019، أنها قدمت الدعم الفني للعديد من المنشآت بلغ عددها 330 منشأة منذ يناير 2019، شملت مختلف القطاعات والأنشطة "القطاع الصناعي والصحي والخدمي والزراعي والسياحى"، لتعريفها بالتزاماتها لتتوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتوجيهها نحو تقديم خطط وبرامج الاصحاح البيئي وتصحيح المخالفات المرصودة.

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وأشارت إلى أنه تم حصر محطات معالجة الصرف الصحي ومتابعة الموقف البيئي لتلك المحطات بنطاق محافظات الجمهورية، والبدء في إجراءات الإصحاح البيئي لها، والتوجيه بكيفية إعداد خطط إصحاح بيئي على النماذج المعدة لذلك بمشاركة الجهات المعنية.

وأضافت أنه على مستوى التفتيش على المنشآت الصحية، والتي تشمل مستشفيات ومراكز طبية، فقد تم توجيه حملات تفتيش بيئي على عدد من المنشآت بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف المنشآت بشكل ميدانى بالاشتراطات البيئية، وأهمية وجود السجل البيئي وسجل المواد والمخلفات الخطرة وارتداء المهمات والوقاية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ووزارة الصحة.

ولفتت إلى أنه تم تحقيق الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من بوابة الشكاوى الحكومية للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، بنسبة 100% علاوة على الشكاوى الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي، ومنها شكاوى المواطنين ضد الكافيهات حيث تم التفتيش على عدد من الكافيهات والمطاعم الكائنة بمحافظتى القاهرة والجيزة وغلق عدد من الكافيهات المخالفة فى عدد من الاحياء لعدم التزام مسؤولي الكافيهات بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.