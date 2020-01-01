شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تحتفل بالعام الجديد 2020 بإطلاق الألعاب النارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل العاصمة الفرنسية باريس برأس السنة الميلادية 2020، بإطلاق الألعاب النارية والأضواء المبهرة فى منطقة قوس النصر وبرج إيفل وجادة الشانزليزيه، حيث تصدرت هاشتاج العام الجديد 2020 قائمة الأكثر تداولا فى فرنسا.

ويظهر السائحين والمواطنين يملئون ساحات قوس النصر، وسط الألعاب النارية والأضواء المبهرة، بينما يبدأ العد التنازلي.

وكانت قد أعلنت شرطة باريس في بيان أمس حظر تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة "الشانزليزيه" وسط العاصمة العاصمه، وأكد البيان :"إن قائد الشرطة أصدر قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان "شارل ديجول" في جادة "الشانزليزيه" وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر "ماتينيون" وفي العديد من محطات القطار ومن يخالف سيقع تحت طائلة غرامة قدرها 135 يورو.

وأضاف الراديو أنه عادة في كل عام يجتمع ما بين 250 إلى 300 ألف شخص في جادة الشانزليزيه للاحتفال بالعام الجديد.

Advertisements

وكان وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستنر" قد أعلن في وقت سابق تعزيز الإجراءات الأمنية خلال احتفالات العام الجديد وقال إنه سيكون هناك 100 ألف رجل أمن لحماية ليلة رأس السنة وتأمين سلامة المحتفلين بالسنة الجديدة.

ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش والحماية المدنية تحسبا لأي عمل إرهابي من دون أن تكون هنالك مؤشرات تعزز ذلك، لكن درجة التأهب والحيطة ستكون في أقصى مستوياتها.

يذكر أن مجموعات "السترات الصفراء" ومجموعات الاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية قد دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة إلى احتجاجات تتزامن مع احتفالات رأس السنة في وسط العاصمة في وقت ينتظر فيه الفرنسيون في كل عام كلمة متلفزة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تبث عبر الشاشات لتهنئتهم بالسنة الجديدة.