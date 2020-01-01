شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ما نفعله اليوم فى تطوير المنظومة فعلته فى أمريكا منذ 24 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التبية والتعليم، قصته مع التعليم، وكيف بدأت مهنة التدرس فى الجامعات الأمريكية، قائلا إن التعليم قصة حياة وعملية مستمرة لا تتوقف على مجال الدراسة، حيث إن التعليم قصة حياة وليس قضية شهادة نحصل عليها فى فترة من عمرنا ثم باقى السنوات بلا تعليم، ومتابعا: أنا من خريجى المدارس الحكومة وأفخر بذلك كما أنى من خريجى كلية الهندسة وكنت الأول على دفعتى فى قسم الميكانيكا ثم أخذت ماجستيرات ودكتوراه فى الرياضات التطبيقية من جامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الهندسة الميكانيكية وهذا جزء من حياتى.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، عملت بعد ذلك فى جامعة فى أمريكا حوالى 13 سنة كان فى تعليم العلوم والرياضيات والهندسة، وفى عام 1994 كان بداية ظهور الإنترنت فى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح هناك تصفح إلكترونى فقمت بتعليم نفسى الكمبيوتر والبرمجة على الكمبيوتر من أجل عمل محاضراتى على جهاز الكمبيوتر وأحاول استخدام التكنولوجيا فى التدريس.

وتابع وزير التربية والتعليم: ما نفعله الآن فى بنك المعرفة كنت أحاول أن أقوم فيه عام 1995 خلال تدريسى فى أمريكا أى منذ 24 عاما، وكنت استخدم الكمبيوتر فى التدريس، وكان هذا جزء من الخبرة التى تم اكتسابها، واشتهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام التكنولوجيا فى التعليم، كما أن منظمة اليونسكو فى عام 1999 استعانت بى ليس لأنى مدرس ميكانيكا ولكن لاستخدامى التكنولوجيا فى التدريس، واخذت 13 عاما بعيدا عن الهندسة وكنت أعمل فى منظمة اليونسكو وهى منظمة تعمل فى 192 دولة ، وكنت أعمل الرئيس الدولى لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى التعليم والعلوم والثقافة.