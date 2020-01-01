شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدعو إلى التوبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الثلاثاء، عظة قداس رأس السنة الميلادية، داخل كنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط البلد، قائلا، "إن الله يعطي كل إنسان حسب قلبه، مشيرا إلى أنه يجب التوبة إلى الله، لينصرك يوم شدتك وأن الكنيسة تعلمنا دائما التوبة ونقاء القلب، لا تدع أحد أن ينزع رجائك في الله".

وأضاف أن يد الله مازالت تعمل ويقف بجوار الإنسان، رغم أننا فى عصر التطور والتكنولوجيا، فالله موجود كما تواجد مع الأباء والقديسين الذين سبقونا.

وأشار إلى أن السفر رقم 20 هو سفر الحكمة، في الإصحاح 20، يعنى 2020، هو خزانة الحكمة، ويجب قراءة هذا الإصحاح كل يوم حسب ترتيبه على مدار الشهر، ويعلمنا كيف نتعلم بحكمة فى الحياة سواء فى المنزل أو العمل.

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وكان قد ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الثلاثاء، صلاة قداس رأس السنة الميلادية، وذلك بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

وشهدت الصلاة حضور الأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق الإسكندرية، عددا من الآباء والكهنة وعدد من الأقباط وسط أجواء من البهجة والسرور وزينت الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، جدرانها بأشجار الكريسماس، احتفالا بعيد الميلاد المجيد وشهدت كنائس محافظة الإسكندرية، استنفار أمني بكافة أنحاء الأحياء، لاستقبال أعياد الميلاد، فيما أغلقت كافة الشوارع المؤدية من خلال الحواجز الحديدية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، جميع الإشغالات والمخالفات الباعة الجائلين بجوار الكنائس، فضلًا عن رفع سيارات المتروكة منذ فترة من أمام جميع الكنائس والمنشآت المهمة والسياحية، تحسباَ لوجود أي أعمال عنف أو تخريب يفسد فرحة الأقباط بأعيادهم.