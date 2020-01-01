شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نواجه التلوث البيئى من خلال 102 محطة لرصد نوعية الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة الوزارة فى مواجهة التلوث البيئى فى مصر، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تواجه تلوث الهواء من خلال عدة محطات حيث يوجد الآن 102 محطة لرصد نوعية الهواء، وتعطى تلك المحطات كافة المعلومات الخاصة بنوعية الهواء والتلوث الموجود فيها بجانب تحديد الأماكن التى يوجد بها تلوث شديد وبها أزمات، متابعة: انتهينا من إنشاء 102 محطة لرصد الهواء خلال عام 2019 وسنستمر فى إنشاء تلك المحطات خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت وزيرة البيئة خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز: نقوم برصد هذه المعلومات عن تلوث الهواء التى تأتى لنا من هذه المحطات ، وهذه المعلومات موجودة على موقع الوزارة ولكن هذه المعلومات بدون توعية لن يكون لها أى أهمية فلابد من ترجمة هذه المعلومات إلى المواطنين من أجل فهمها، ومن المهم عمل عملية تحليل للمعلومات التى ترصدها تلك المحطات من أجل توجيه المسار لطريقة معينة تستهدف التقليل من تلوث الهواء .

وتابعت وزيرة البيئة، لدينا 68 منشأة زيادة فى عام 2019 تم ربطهم بالشبكة القومية للانبعاثات الصناعية ، واليوم لدينا 291 نقطة تم ربطها بالشبكة القومية للانبعاثات الصناعية ، حيث عن المصانع الأكثر تلوثا نقوم ربطها بمداخل الشبكة القومية كى يكون لدى الوزارة قراءات لمواجهة الانبعاثات الصناعية والحديث مع المنشأة الصناعية لتعديل الأوضاع لديها للتقليل من تلك الانبعاثات .

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أطلقت حملة "اتحضر للأخضر"، أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بهذه المناسبة تفاصيل حملة "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل" التى تدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.