شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: المرور على 205 وحدات محلية وتفتيش مفاجئ على 35 مدينة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية التفتيش وتقييم أداء العاملين في المحليات، بما يحقق تقديم خدمات جيدة للمواطنين، لافتة إلى أنه خلال عام 2019 تم التفتيش على جميع الوحدات بالمحافظات وإصدار التوصيات اللازمة للتصويب، وتم نقل واستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من المناصب التنفيذية، بالإضافة إلى متابعة حملات إزالة المخالفات لحين استرداد كامل حق الدولة.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية ، في تقرير حول إنجازات عام 2019 ، أنه يتم متابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص و مراجعة محاور :"التعديات ومُخالفات البناء، والتفتيش المالى والإدارى، والخطة الاستثمارية ، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين و التواصل المباشر فى الشكاوى العامة".

وأضافت الوزارة أن أبرز ما تم إنجازه خلال عام 2019 في مجال متابعة أداء العاملين بالمحليات، هو المرور على 205 وحدات محلية فى 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لـ 35 مدينة وحى، وفحص 1271 شكوى أثناء المأموريات أو عن طريق البريد العادى و البريد الإلكترونى و الـwhatsApp ، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الدقهلية "21 وحدة محلية شاملا ديوان عام المحافظة"، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الفيوم "6 وحدات محلية و6 أحياء داخلية، بالإضافة إلى تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الغربية "8 وحدات محلية مركز ومدينة بالإضافة الى 4 أحياء ".

وكان اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، قد أصدر خلال شهر ديسمبر الماضى، قرارا بإقالة رئيسى حلوان والمرج، اللواء محمد عبد الحميد والعميد على عبد الله، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع منها انتشار القمامة ومشاكل فى الصرف الصحى وتراكم القمامة ومخلفات البناء فى الشوارع، وبدوره عين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سكرتير حي حلوان قائما بأعمال رئيس حى حلوان، وكذلك تعيين سكرتير حى المرج قائما بأعمال رئيس الحى و إعطاء مهلة لهما 15 يومًا لإصلاح الأزمات.