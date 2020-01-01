شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة :علاج مليون و316 ألف فدان منزرعة بـ7 محاصيل من الآفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، أن اخر تقرير حول أعمال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، يوضح علاج عدد 1316065 فدان ضد مختلف الآفات التى تصيب محاصيل (الأرز – الذرة-الفول السودانى – السمسم – فول الصويا – القمح – بنجر السكر-الفول البلدى-البرسيم-الثوم-البصل المشاتل – البصل الفتيل – البصل المقور-البصل الأخضر-الحلبة – الحمص).

وأوضح تقرير الخدمات الزراعية ، الذى حصل لـ "الخليج 365 "، علية إنه من خلال التقرير السنوى لمكافحة الافات يوضح ،تم إزالة 53481 كم حشائش على الطرق والترع والمصارف والمنافع العامة، وتم علاج 620985 فدان ضد مختلف الحشائش في المحاصيل الزراعية، وعلاج عدد 6120 وحدة سكنية ضد آفة النمل الأبيض بمحافظات الإسكندرية – مطروح الإسماعيلية -بورسعيد –السويس – الشرقية -البحر الأحمر – الوادي الجديد –الجيزة – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر -أسوان -جنوب سيناء -شمال سيناء بالإضافة إلى توفير المبيدات الموصي بها والمسجلة لمكافحة النمل الابيض مجاني لغير القادرين والمعمدين بالقرى والإحياء الفقيرة .

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فيما تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعة بوزارة الزراعة، أنه تم معالجة 148176 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء على مستوى محافظات الجمهورية من إجمالي النخيل المنزرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى توفير المبيدات العلاجية الموصي بها بالإضافة الى مواصلة الحملة القومية لفحص وترقيم النخيل للحد من آفة السوسة الحمراء، وزيادة إنتاج التمور،وواصل معهد وقاية بحوث النباتات ومعهد بحوث البساتين والمعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، بمواصلة برنامج المكافحة في مناطق الإصابة بسوسة النخيل لحماية الثروة المصرية من النخيل خاصة في عدة مناطق بالواحات على مدار العام.

وأكد تقرير البحوث الزراعية أنه تم الانتهاء من علاج النخيل المصاب بسوسة النخيل بالواحات بالطرق الثلاث للمكافحة والعلاج وهي (حقن – غمر – باستخدام أقراص الفستوكسين) وكانت النسب كالاتي فيما تم علاجه: الغمر 28.3%، الحقن 66.6%، باستخدام أقراص الفستوكسين 5.1% وكانت نسبة نجاح العلاج 87%، موضحًا أنه تم فحص النخيل الخاص بمركز ومدينة الواحات البحرية بالشارع الرئيسي للمدينة.