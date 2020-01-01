شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مزايدة لتأجير محلات تجارية ومكاتب إدارية ومطعم بسوق الجملة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت محافظة الجيزة بعض الوحدات الخدمية الشاغرة بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالسادس من أكتوبر، عبارة عن " مطعم كبير ، محلات تجارية ، مكاتب إدارية " ، وذلك عن طريق إجراء مزايدة علنية لتأجيرها ، وذلك بالجهاز التنفيذى لسوق الجملة للخضر والفاكهة بالسادس من أكتوب ، ويتم سحب كراسات الشروط من مقر الجهاز.

وأوضحت المحافظة أنه سوف يتم انعقاد جلسة المزايدة العلنية يوم الأحد الموافق 12 / 1 /2020 فى تمام الساعة الـ 12 ظهراً بمقر الجهاز التنفيذى بالسوق وتباع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز بمبلغ 200 جنيه ، وقيمة تأمين دخول المزاد 15000 جنيه ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجها ت العامة واللائحة التنفيذية .

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وكان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، أعلن عن طرح محلات للشباب خلف النادى السويسرى، بحى شمال الجيزة، طبقا للشروط واللوائح المنصوص عليها ، حيث رفعت أجهزة محافظة الجيزة كفاءة سوق شباب الخريجين خلف النادى السويسرى، حيث تم إزالة كافة الاشغالات بالشارع وزيادة أعمدة الإنارة بالشارع وغلق أبواب المحلات ، بإشراف أسامة السقعان رئيس حى شمال الجيزة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة برئاسة عزة وهدان ومحمد جمال نائب رئيس الجهاز.

يذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، نظم عدد من الزيارات لورش المنيب التابعة لجهاز رعاية وتشغيل الشباب، كما تم عقد اجتماع مع شباب الخريجين أصحاب الورش وتم الاستماع الي كافة المشكلات التي تعيقهم، حيث تم الاتفاق على رفع كفاءة السوق من وجهات المحلات وطلاء وجهات المحلات ورفع وإزالة كافة المخلفات داخل السوق وتسويق منتجات الشباب بمحافظة الجيزة من خلال إقامة معارض للمنتجات.