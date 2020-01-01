شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعرى" نجم السنة الجديدة يزين قبة السماء بليل رأس السنة حتى الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل نجم الشعرى الليلة ليلة رأس السنة، إلى أعلى نقطة فى قبة السماء عند منتصف الليل ولهذا السبب يوصف هذه الليلة بنجم السنة الجديدة، ولرصد نجم الشعرى يتم النظر باتجاه الأفق الجنوبى عند منتصف الليل عندها يشاهد بسهولة ساطعاً ، او ما يسمى (ذروة الشعرى منتصف الليل) ، والمقصود بمنتصف الليل ، وسط الليل ما بين غروب الشمس وشروقها حسب الموقع الجغرافى .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه نظرا لأن هذا النجم ساطع جداً يمكن ملاحظة أنه يتلألأ بشدة عندما يكون قريب إلى الأفق ويظهر له وميض من ألوان مختلفة وهى نتيجة لانكسار الضوء القادم من النجم بعد عبوره للغلاف الجوى للأرض وليس لان النجم يطلق عدة الوان .

وتابع التقرير: ومثل الشمس، تشرق النجوم فى الشرق وتتجه ظاهريا غربًا عبر السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها، وعندما تكون الشمس أو أى نجم فى النصف الشرقى من السماء ، فهو يرتفع إلى أعلى، وعندما تكون الشمس أو أى نجمة فى السماء الغربية فإنها تنحدر للأسفل، لذلك فإن منتصف المسافة بين الشروق والغروب ، تصل الشمس أو أى نجم إلى أعلى نقطة فى السماء.

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وأشار التقرير: ولأن النجوم تشرق وتغرب بساعتين مبكرا بمرور كل شهر نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، فإن نجم الشعرى سيكون عاليا فى قبة السماء عند حوالى الساعة 10 مساء فى الأول من فبراير القادم.

يذكر أن سماء مصر و الوطن العربى شهدت خلال اليومين الماضيين هلال قمر جمادى الأولى وكوكب الزهرة حيث زينا الأفق الغربى لقبة السماء فى ظاهرة شاهدها المواطنين بسهولة بالعين المجردة وكانت الفرصة مثالية للتصوير فى هذه الليلة الشتوية الباردة.