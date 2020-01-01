شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 1/1/2020 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء"أول أيام العام الجديد"، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تصل إلى مناطق من الوجة البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية، ويسود طقس بارد في عموم المناطق مع ظُهور السُحب على إرتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط على أجزاء من شرق المملكة مثيرة للغبار ببعض هذه المناطق.

وفي خليج العقبة، الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم) ، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام، ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة من الأمطار أقصى شمال المملكة، يتوقع ان يتشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المرتفعات الجبلية الجنوبية والبادية خلال ساعات الليل المتأخرة، ةوتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق خصوصاً في الشمال والسواحل ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة

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