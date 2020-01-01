أخبار × 24 ساعة.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وجاء من بينها "السيسى يوجه بمواصلة تطوير "العربية للتصنيع" تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية، ووزيرة التضامن تستعرض خطة عمل صندوق الإدمان خلال عام 2020، والتموين تبدأ صرف مقررات شهر يناير من السلع المدعمة غدا، و"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم الاربعاء بمناسبة أعياد الميلاد، ورأس السنة الجديدة فلكيا وأول وآخر بلد تحتفل بالعام الجديد". السيسى يوجه بمواصلة تطوير "العربية للتصنيع" تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية وزيرة التضامن تستعرض خطة عمل صندوق الإدمان خلال عام 2020 ..صور التموين تبدأ صرف مقررات شهر يناير من السلع المدعمة.. غدا "التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير غدا بمناسبة أعياد الميلاد رأس السنة الجديدة فلكيا.. اعرف أول وآخر بلد تحتفل بالعام الجديد طقس رأس السنة.. الأرصاد توصى بالملابس الثقيلة والصغرى بالقاهرة بين 8 و9 درجات التأمين الصحى الشامل: تسجيل مليون و800 ألف مواطن ضمن المنظومة فى 6 محافظات وزيرة الصحة ترشح شخصيتين لجوائز الدولة للمرأة وللعلوم الطبية.. اعرف التفاصيل فتح حديقة الحيوان الثلاثاء المقبل بـ 5 جنيهات للتذكرة بمناسبة عيد الميلاد وزير الزراعة يوجه بتدقيق بيانات "كارت الفلاح" وتعميمها بجميع المحافظات الزراعة: وصول شحنات تقاوى البطاطس المستوردة.. وفحص 95% من العينات "الزراعة" لجان تفتيشية على مشاتل إنتاج الخضروات لمواجهة غير المرخص Advertisements مرفق الكهرباء: العداد مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى العطلات الرسمية نقل الكهرباء توقع عقدا لإنشاء محطة محولات "الرمال السوداء" بتكلفة 122,7 مليون جنيه الرى: أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية اليوم الزراعة والرى يبحثان وضع آلية للتعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه الرى تنفذ 5 قرارت إزالة لتعديات على النيل فى سوهاج وأسيوط التعليم تغلق باب التسجيل للمتقدمين لعمل رؤساء لجان بالثانوية العامة 2020 المدارس الثانوية تطلب استكمال إجراءات استلام التابلت من طلاب أولى ثانوى المديريات تواصل استلام أجهزة التابلت من مخازن التعليم وتسليمها للطلاب صرف 1000جنيه شهريا لمعلمى المنظومة الجديدة اعتبارا من 1أكتوبر حتى 30 يونيو 2020 الحكومة: نقل 1102 موظف للشهر العقارى وتنفيذ القرار خلال 48 ساعة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء مستشفيات الكشف على مرشحى الجيزة وملوى

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