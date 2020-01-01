مصدر أمني: لا شبهة جنائية في حريق قطار "القاهرة - كفر الزيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إنه لا شبه جنائية فى حريق اندلع بإحدى عربات قطار (القاهرة – كفرالزيات). أضاف المصدر أن تقرير المعمل الجنائي جاء فيه أن بداية الحريق بـ"كوفريه" التوصيلات الكهربائية ثم امتد إلى باقي أجزاء عربة القطار. Advertisements كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بنشوب حريق بإحدى عربات قطار (القاهرة – كفرالزيات) بمحطة كفرالزيات، والسيطرة عليه وإخماده دون إصابات. تبين بالفحص نشوب الحريق عقب مغادرة الركاب القطار أثناء تنفيذ السائق مناورة لتغيير جرار والضم على عربات القطار والنقل إلى خط آخر، ونشوب الحريق بكابل يصل بين العربات. تقرير خبراء المعمل الجنائي أفاد بأن الحريق شب عرضياً "غير عمدى" وبدايته بكوفريه التوصيلات الكهربائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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