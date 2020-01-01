بالصور.. رئيس الصوت والضوء يكشف خطة إضاءة ميدان التحرير والمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

بدأت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدة جهات حكومية بالتزامن مع إضاءة المتحف المصري والحديقة الخاصة به والواجهات الخارجية.

وكشف محمد عبدالعزيز، رئيس شركة الصوت والضوء، عن مخطط الإضاءة الجاري حاليا، موضحا أن العمل قائم بالفعل في إضاءة متحف التحرير والسور والوجهات الخارجية، كما بدأ العمل أيضا في الميدان، والذي تنتهي أعماله بختام شهر يناير المقبل.

وقال عبدالعزيز، لمصراوي، إن الصوت والضوء تعمل حاليا على توريد وحدات الكشافات الخاصة بميدان التحرير والتي يعمل في تطويره هيئة المجتمعات العمرانية وشركة المقاولون العرب على أن يلي ذلك مرحلة المباني، مشيرا إلى استيراد وحدات الكشافات المستخدمة في الإنارة من أوروبا.

وأوضح أن أعمال الإضاءة الحالية تشمل "متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور، ويضم الميدان "المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم والجامعة العربية.

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وأشار إلى أن تكلفة إضاءة متحف التحرير والواجهات والسور الخارجي، والحديقة المتحفية، بلغت نحو 16 مليون جنيه، بينما تبلغ تكلفة وحدات الإضاءة لميدان التحرير في حدود 3.5 مليون جنيه "توريد الكشافات فقط" دون التركيب والكابلات، فيما بلغ عدد وحدات الإضاءة للمتحف والميدان نحو 3.5 وحدة إضاءة بمختلف أحجامها.

يأتي ذلك في إطار أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان بتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير والحديقة الخاصة به، وكذلك وحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية توريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير، ويتم تمويل مشروع الإنارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.