انتصار السيسي: كل عام ونحن متمسكون بأحلامنا وآمالنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020. وقالت قرينة الرئيس، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا، ومتحلون بالإرادة والهِمّة والإصرار، لننجح بمشيئة الله في تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي".

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