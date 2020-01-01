محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن غدًا الأربعاء يوم عمل طبيعي، على أن يكون يوم 7 يناير إجازة رسمية للعاملين بالدولة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأوضح "يونس" عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي ردًا على استفسارات تلقاها بشأن موقف إجازة عيد الميلاد.
كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: غدًا يوم عمل طبيعي.. والإجازة 7 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.