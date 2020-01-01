منها "كيوب سات" واتفاقات دولية.. حصاد البحث العلمي خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الوزارة خلال عام 2019 في مجال تطوير البحث العلمي، مع تولى مصر مكتب الاتحاد الإفريقي للعلوم والابتكار في دورته الحالية، حيث تم عقد عدد من اللقاءات لدعم إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، كما شاركت مصر في مؤتمر التيكاد 7 بالعاصمة اليابانية طوكيو والذى طرح أهداف وخطط التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء تحقيقاً للتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.

وقالت التعليم العالي، في تقرير حصام العام، إنه فى إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة تمنح مصر سنوياً ثلاث جوائز لشباب الباحثين الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية في مجالات الأمراض الوبائية والتشخيص والمسابك، والمشاركة في المرصد الإفريقي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أنها قد حققت إنجازا باختيار معهد تيودوربلهارس كمركز تميز إفريقي في هذا المجال.

وتابعت، وتم الاتفاق على التمويل المشترك لعدد 2 مشروعات بحثية في مجال الغذاء والزراعة في إطار برنامج المنح المشتركة بين دول إفريقيا وأوروبا.

وفى مجال الفضاء تم إطلاق القمر الصناعي المصري "كيوب سات" إلى المدار المخصص له من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية في الفضاء، وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذي تموله أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعي في مصر، ويخدم القمر مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.

وأوضحت، وفى إطار التعاون مع الجهات العلمية الدولية تم تنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان "التوءمة المؤسسية لبناء قدرات المعهد القومي للمعايرة للتوافق مع النظام الأوروبي، وتحقيق الاعتراف الدولي بمعايير القياس وشهادات المعايرة".

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.

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ووقعت الوزارة خلال هذا العام اتفاقية لإنشاء المركز المصري الصيني لنقل التكنولوجيا بين وزارتي البحث العلمي المصرية والصينية، وتم من خلال هذا الاتفاق تدريب 11 باحث شاب في مجالات "سياسات العلوم والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، الطاقة، الزراعة، إنترنت الأشياء، المياه" في الصين، وكذلك عقد ثلاث ورش عمل في مصر لإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للتعرف على التقنيات الجديدة بالصين، ومثلت الصين في معرض القاهرة الدولي للابتكار كضيف شرف مقدمة تقنيات جديدة من 13 مؤسسة بحثية.

كما تم رفع القدرات التعاونية الدولية والقيام بشراكات علمية مع بيوت الخبرة الدولية، والتعاون مع 150 جهة علمية مختلفة، وتم الاتفاق على تمويل عدد من المشروعات البحثية بالتعاون بعض الجهات البحثية الدولية، ومنها: أكاديمية العلوم التشيكية (15 مشروعا)، والأكاديمية الوطنية الصينية للعلوم (18 مشروعا)، وأكاديمية العلوم المجرية (11 مشروعا)، وأكاديمية العلوم الوطنية البيلاروسية (5 مشروعات)، وأكاديمية العلوم البلغارية (8 مشروعات)، ويتم حاليا تنفيذ 13 مشروعًا

كما تم الاتفاق على تمويل عدد 2 مشروع بحثى مشترك، وورشتي عمل بين الجانب المصري والياباني، والاتفاق على تمويل عدد 4 مشروعات بحثية مشتركة مع الجانب الإسباني، والاتفاق على تمويل عدد 6 منح لفرق بحثية مع الجانب الألماني، والاتفاق على تمويل عدد 18 مشروع بحثى في إطار برنامج الشراكة المصرية الفرنسية، والاتفاق على تمويل عدد 9 مشروعات بحثية في إطار برنامج الشراكة المصري الصيني، والاتفاق على تمويل عدد 3 مشروعات بحثية مشتركة في "مجال المياه" في إطار برنامج المنح المشتركة بين دول أوربا ودول البحر الأبيض المتوسط "بريما".

وتم تنفيذ 8 منح في إطار برنامج رواد الابتكار، وتنفيذ عدد 5 مشروعات في إطار برنامج الحفاظ على التراث الثقافي، وطرح منح التعاون الدولي من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

كما تم طرح الدورة العاشرة من برنامج التعاون المصري الياباني لتمويل مشروعات بحثية مشتركة، وطرح الدورة الحادية عشر من برنامج التعاون المصري الألماني في إجراء أبحاث مشتركة لشباب الباحثين لخلق قنوات اتصال ونقل وتوطين التكنولوجيا مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، على أن تكون المنحة بحد أقصى لمدة عامين، وطرح الدورة التاسعة عشر من برنامج التعاون المصري الأمريكي لتقديم منح سفر للولايات المتحدة لاستكمال الأبحاث بالخارج، بالإضافة إلى تمويل الأبحاث العلمية المشتركة، كما تم طرح الدورة الخامسة من منحة التعاون المصري الألماني لتمويل الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الأولوية للبلدين، وتم طرح الدورة الرابعة لبرنامج التعاون الدولي بين مصر وإنجلترا (المعهد البريطاني).

كما تم طرح برنامج التعاون المصري الإسباني بالشراكة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ومركز تنمية التكنولوجيا الصناعية الإسباني؛ بهدف دعم مشاريع مشتركة تلبي احتياجات الصناعة.

وكذلك تم طرح الدورة الخامسة من برنامج التعاون المصري الفرنسي بالشراكة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمعهد الفرنسي بمصر، حيث يتيح هذا البرنامج منح سفر لفرنسا (لمدة أقصاها 9 أشهر) لاستكمال الأبحاث العلمية في مرحلة ما بعد الدكتوراه، كما تم طرح الدورة الثانية من برنامج التعاون المصري الصيني والذى يتيح دعم فريق بحثي مشترك ويقدم الصندوق دعم للفريق البحثي المصري وفي إطار الدورة 19 لبرنامج التعاون المصري الأمريكي نظم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فعاليات ورشة العمل المشتركة المصرية الأمريكية بالتعاون مع الأكاديمية القومية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعقد سنويا لتحكيم وتقييم واختيار مقترحات التعاون العلمي المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية.​