أخبار مصر | السيسى يهنئ الشعب المصري بالعام الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسى يهنئ الشعب المصري بالعام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الثلاثاء: "أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم.. كل عام وأنتم بخير".