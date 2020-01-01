شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيعاً للتبرع بالدواء.. شجرة الكريسماس من العبوات الفارغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكثر من 100 عبوة دواء ورقية وبلاستيكية ومعدنية فارغة أعد بها فريق جمعية «روشتة» الخيرية شجرة عيد الميلاد لعام 2020، وذلك فى إطار مبادرة الجمعية لنشر ثقافة التبرع بالدواء على وسائل التواصل الاجتماعى، وأيضًا من خلال فعاليات الجمعية ضمن احتفالات رأس السنة.

سامح سمير، رئيس مجلس إدارة جمعية الروشتة الخيرية، قال، لـ«المصرى اليوم»، إن فريق الجمعية والمتطوعين أعدّوا عبوات الدواء الفارغة التى تم التبرع بها نظرًا لأن الجمعية وبعض الصيدليات التابعة لها تصرف جرعات الدواء، وليس الدواء كاملًا، وبالتالى تم الاحتفاظ بعبوات الدواء الفارغة، وجمع فريق الجمعية العبوات من أنواع مختلفة من الدواء من صيدليات الجمعية المخصصة لتوزيع الدواء على المستفيدين.

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وأضاف أن فريق الجمعية فكر فى استغلال العبوات الفارغة فى إعداد شجرة عيد الميلاد بها، فى إطار مبادرة نشر ثقافة التبرع بالدواء بشكل عملى على وسائل التواصل الاجتماعى طوال شهر يناير.

وأشار «سمير» إلى أن فريق الجمعية والمتطوعين يعملون على نشر ثقافة التبرع بالدواء فى المناسبات الاجتماعية والدينية: «مافيش مناسبة بتمر، ومنها راس السنة، إلا لما بيكون فيه فعالية لنشر ثقافة التبرع بالدواء لأن أعداد المرضى فى ازدياد، وأيضًا مساعدة المرضى للوصول إلى الدواء بطرق مختلفة».

يُذكر أنه فى نوفمبر 2016، بالتزامن مع أزمة نقص الدواء، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف، دشّنت مجموعة من مستخدمى جروب «صيدلية فيسبوك»، على موقع التواصل الاجتماعى الشهير، مبادرة «الروشتة الخيرية» بهدف مساعدة المرضى فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الناقصة فى الأسواق، والإعلان عن أدوية متاحة لدى بعض المتبرعين، إضافة إلى نشر بعض المعلومات الطبية المهمة.

وبعد مرور عامين على تدشين الجروب، قام مؤسِّسوه بتأسيس جمعية خيرية تحمل اسم «الروشتة» بهدف توصيل الأدوية، خاصة النواقص فى الأسواق، إلى المحتاجين وغير القادرين، خصوصًا مع زيادة أعداد نواقص الأدوية، ولاسيما لمرضى السرطان والهيموفيليا وضمور العضلات وغيرها من الأمراض المزمنة، التى يحتاج أصحابها إلى توافر الدواء بشكل مستمر.