شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول أيام ٢٠٢٠.. تعرف على توقعات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهاراً باردا ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تصل لمناطق من الوجه البحرى.

والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب حالة الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.

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فى سياق مواز، تعرضت الإسكندرية والساحل الشمالى، أمس، لهطول أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط فى حركة الرياح، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

وتأتى موجة الطقس السيئ تزامنا مع نوة «عيد الميلاد» المقرر أن تستمر لمدة يومين، تصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ، وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحى وجميع المسؤولين التنفيذيين بالتواجد على مدار الساعة فى الشوارع، لمتابعة كسح مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بميناءى الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج فى المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.