شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع الظواهر السلبية.. «السكة الحديد» تشكل لجان مفاجئة في القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة الحديد عن تشكيل لجان مفاجئة داخل القطارات وذلك لمواجهة ظاهرة التدخين والباعه المتجولين.

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وأضافت في بيان، الثلاثاء، أنه ورد إلى الهيئة شكوى بخصوص بعض المخالفات التي تحدث داخل القطار رقم 609، من حيث وجود مدخنين وركاب بحوزتهم محاصيل زراعية وطيور.

وفى هذا الصدد أكدت الهيئة أنه يتم تشكيل لجان مفاجئة للمرور داخل القطارات بهدف محاربة الظواهر السلبية التي تصدر عن قلة من الركاب وكان محصلة هذه اللجان خلال شهر نوفمبر المنصرم ما يلى:- تم تحصيل عدد 335 غرامة تدخين بمبلغ 16750 جنيه، وتم تحصيل مبلغ 96937 نظير الطرود الموجودة بصحبة الركاب

وتم تشكيل لجنة اعتبارا من يوم 25/12/2019 للمرور على القطار رقم 609 للقضاء على الظواهر السلبية التي يتم ارتكبها داخل القطار وتساهم في إستياء وتضرر الركاب.

وأكدت الهيئة انها لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء يساهم في الحفاظ على راحة وسلامة الركاب.