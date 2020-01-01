شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب الصحة بتوضيح حقيقة تأجيل التقدم للزمالة لخريجى تكليف مارس 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الأطباء، إلى كلا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأمين عام الزمالة المصرية، الدكتور مجدى الصيرفى، خطابين لسؤالهما عن حقيقة ما توارد من أنباء تأجيل حركة الزمالة عن موعدها، لخريجى تكليف مارس 2019 ، وأوضحت النقابة العامة للاطباء ، فى بيان اليوم الثلاثاء ، أنها أكدت على وصولها أنباء عن احتمال تأجيل الإعلان عن فتح باب التقدم بحركة الزمالة الأساسية للأطباء الخريجين تكليف مارس 2019 وما قبلها، وذلك لحين الإنتهاء من حركة تكليف 2020، مشيرة إلى أنه إن صح الأمر فسوف يلحق الضرر بالأطباء القدامي الذين كان من المقرر التحاقهم بحركة الزمالة الأساسية فور الإنتهاء من حركة تكليف سبتمبر 2019.

وأضافت نقابة الاطباء ، حيث أن الوزارة قد اعلنت سابقا بأن حركة الزمالة تفتح أبوابها لتقديم الأطباء القدامي في مواعيدها الدورية ولن يضاروا بسبب تطبيق النظام الجديد للتكليف، لذلك نطالب أن يتم الإعلان عن فتح باب الالتحاق بحركة الزمالة الأساسية في الموعد المحدد فور الإنتهاء من حركة سبتمبر 2019، كما نرجو من إدارة الزمالة توضيح أمرين: هل ستكون حركة الزمالة الأساسية (الدورية) متاح بها جميع التخصصات وما هي الأعداد المتاح قبولها في كل تخصص؟.

واستطردت نقابة العامة للاطباء ،أنه وفيما يخص أطباء تكليف مارس 2019 الأساسية، هل سيطبق عليهم شرط قضاء ستة شهور عمل فعلي قبل الإلتحاق بالزمالة، حيث أن دفعة 2019 التكميلية اتيح لهم التقدم دون هذا الشرط.

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وطالبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة بسرعة توضيح الأمر، نظرا لارتباط لك القرار بمصير آلاف الأطباء، ومستقبلهم، وتؤثر على مستوى الخدمة الطبية المُقدمة للمرضى على مستوى الجمهورية، وأكدت ضرورة الإعلان عن صحة تلك الأنباء أو خطأها.