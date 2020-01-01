شكرا لقرائتكم خبر عن "بتقنية تايم لابس".. احتفالية برج خليفة بمناسبة العام الجديد..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الاحتفالات المبهرة فى دولة الإمارات، حيث تضيىء سماءها بالألعاب النارية احتفالا برأس السنة الميلادية الحالى 2020، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، نشر المركز الإعلامي لحكومة دبى "فيديو" جديد للاحتفالات فى برج خليفة بتقنية تايم لابس.

واستقبلت دولة الإمارات العام الحالى باحتفالات استثنائية فى عدد من الأماكن السياحية من ضمنها برج خليفة وبرواز دبى وبرج العرب واتلانتس.







كما احتفلت مدينة دبى، بالعام الجديد 2020، بتشكيل من 14 رجل مظلى يحلقون فى محيط برج خليفة ونشر المكتب الإعلامى حكومة دبى فيديو، وعلق قائلاً :" ضمن احتفالات دبى بالعام الجديد، تشكيل من 14 رجل مظلى "wing suit skydivers" يحلقون فى محيط برج خليفة تاركين خلفهم آثاراً ضوئية نارية".

وتجتذب عروض الألعاب النارية التى تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، وكانت قد أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أنه سيكون هناك عروض ضخمة للألعاب فى كل من أبوظبى ودبى والشارقة.. إضافة إلى العرض الذى تعد له إمارة رأس الخيمة وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة فى "جينيس للأرقام القياسية".

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ويشار إلى أنه نقل تلفزيون دبى فى الإمارات، بث مباشر لاحتفالات العام الجديد 2020، وذلك عبر مجموعة والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من مواقع عدة فى إمارة دبى، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة وعدد من العواصم والمدن العالمية.