شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: غدا الأربعاء يوم عمل عادى وليس إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، لـ" الخليج 365" ردا على ما يتم تداوله بأن غدا يوم إجازة، إن غدا يوم عمل طبيعى وأن مجلس الوزراء لم يصدر أى قرار بأن غدا الأربعاء إجازة رسمية.

وكان البنك المركزى قد أعلن إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك فى 31 ديسمبر 2019 "عطلة البنوك"، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020، على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020.

وأعلن البنك المركزى المصرى قبل أيام، تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير2020، وذلك بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

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وفى وقت سابق، توقع بنك استثمار برايم، فى تقرير له أن يواصل البنك المركزى سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهى السياسة التى بدأ فى انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا فى تنفيذها خلال العام الحالي.

وخفض البنك المركزى الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالى، ليصل إجمالى الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، مقتربة من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وشهدت أسعار الفائدة فى البنك المركزى خلال الشهور التسعة التالية للتعويم فى 3 نوفمبر 2016، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزى فى خفضها فى فبراير 2018.