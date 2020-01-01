شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسى: كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الميلادى الجديد. وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسى على "فيس بوك": "كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا، ومتحلون بالإرادة والهِمّة والإصرار، لننجح بمشيئة الله فى تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي".



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