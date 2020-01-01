شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة وبرواز دبى.. شاهد احتفالات الإمارات بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دولة الإمارات احتفالات مبهرة فى عدد من الاماكن السياحية، حيث أضائت سماءها بالألعاب النارية احتفالا برأس السنة الميلادية الحالى 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، وتتطلع العام الحالى إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.

واستقبلت دولة الإمارات العام الحالى باحتفالات استثنائية فى عدد من الأماكن السياحية من ضمنها برج خليفة وبرواز دبى وبرج العرب واتلانتس، كما وجه المكتب الإعلامى لحكومة دبى ونادى الصحافة وبراند دبى التهانى، حيث قال :" من فريق المكتب الإعلامى لحكومة دبى ونادى دبى للصحافة وبراند دبى.. كل عام وأنتم بخير".

جانب من احتفالات #دبي بالعام الجديد من برواز #دبي.#رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/WFQu4YOrTG

كما احتفلت مدينة دبى، بالعام الجديد 2020، بتشكيل من 14 رجل مظلى يحلقون فى محيط برج خليفة ونشر المكتب الإعلامى حكومة دبى فيديو، وعلق قائلاً :" ضمن احتفالات دبى بالعام الجديد، تشكيل من 14 رجل مظلى "wing suit skydivers" يحلقون فى محيط برج خليفة تاركين خلفهم آثاراً ضوئية نارية".

ضمن احتفالات دبي بالعام الجديد، تشكيل من 14 رجل مظلي "wing suit skydivers" يحلقون في محيط برج خليفة تاركين خلفهم آثاراً ضوئية نارية. #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/OrDSYsq8VZ

وأطلقت الألعاب لتضيء سماء الإمارات فى احتفالات رأس السنة 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، حيث تتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.

ويشار إلى أنه قد سبق وأعلن تلفزيون دبى فى الإمارات، عن نقله المباشر والحصرى لاحتفالات العام الجديد 2020، وذلك عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من مواقع عدة فى إمارة دبى، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة وعدد من العواصم والمدن العالمية.

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برج العرب



اتلانتس

وتجتذب عروض الألعاب النارية التى تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، وكانت قد أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أنه سيكون هناك عروض ضخمة للألعاب فى كل من أبوظبى ودبى والشارقة.. إضافة إلى العرض الذى تعد له إمارة رأس الخيمة وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة فى "جينيس للأرقام القياسية".



