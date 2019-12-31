شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ المصريين: كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد. وكتبت السيدة انتصار، في صفحتها على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء: «كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا، ومتحلون بالإرادة والهِمّة والإصرار، لننجح بمشيئة الله في تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي».

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