شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان لـ«لمزارعى المليون ونصف فدان»: 2020 سيكون عام خير للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المهندس عادل زيدان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالنقابة العامة لفلاحين مصر، ورئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، عن تفاؤله في أن يُصبح 2020 عام خير لكل فلاحى مصر وشباب المزارعين في مشروع المليون ونصف فدان، والذي يُعد خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من كافة المحاصيل، واصفًا المشروع بأنه أحد ركائز برنامج «خطوة نحو المستقبل» الذي تتبناه الدولة ويشمل عدد كبير من المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة .

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بيوتنا»، على شاشة «صدى البلد»، أن «القيادة السياسية تتابع باهتمام استكمال كافة اعمال البنية التحتية لمشروع من رصف طرق ومحطات وقود ومحطات خدمات مختلفة خلال العام الجديد 2020 بمشئية الله».