شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يناقش قرارات مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرارات مجلس ادارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، وسبل مواجهة كافة التحديات، وتحسين الخدمات للمستثمرين بمنطقة مطوبس الصناعية، وبلطيم، ويكلف بدراسة مقترحات المستثمرين وحل مشاكلهم بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد الوطنى، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، المحاسب استفتاح على أبوابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عصام الشافعى، مدير الإستثمار بالمحافظة، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة، ومديرى المناطق الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرى الاستثمار وهيئة الاستثمار، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات بمناطق المحافظة الصناعية «مطوبس_ بلطيم»، حيث اقيمت منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فداناً وتضم 105 مصنعاً متنوع الأنشطة، كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدان تم انشاء 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فداناً بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضى بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها إلى 146 مشروعاً صناعياً متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان وجارى حاليا انهاء اجراءات تخصيص 57 قطعة اراضى لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

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وقال المحافظ إنه يتم دراسة مقترحات المستثمرين، وإنهاء مشاكلهم بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد الوطنى، مشدداً على إستمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والمرافق بالمناطق الصناعية، وتذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المصانع خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظمية والفنية، وترميم وصيانة شوارع المنطقة ببلطيم، ومتابعة تنفيذ المرافق بمنطقة مطوبس الصناعية.

أكد المحافظ على عقد الإجتماع القادم لمجلس ادارة جهاز تنمية المناطق الصناعية بمطوبس، لافتاً أن التعليم الفنى مكون أساسى ورئيسى في تنمية المناطق الصناعية وتطبيق التعليم والتدريب المزدوج لربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والإنتاج، لثقل مهارات طلاب التعليم الفنى وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع في آن واحد، لتعظيم سياسة العمل والإنتاج وإحداث تنمية حقيقية بالمجتمع.

ودعا محافظ كفر الشيخ، المستثمرين ورجال الأعمال، للاستثمار في المنطقة الصناعية بمطوبس، لتشغيل الشباب، والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، لافتا، أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى، لافتاً ان محافظة كفرالشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الإستثمار وأهمها موقعها الجغرافى المتميز .