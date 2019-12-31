شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استغاثة سيدة عبر «فيس بوك».. مصدر أمني: «تم ضبط المتهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني، إنه على خلفية ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً إستغاثة لإحدى المواطنات، ناشدت فيها تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحها ضد أحد الأشخاص، في قضية إيصالات أمانة «بالسجن 3 سنوات»، بالإضافة إلى قيام المذكور بالإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها.

وأوضح المصدر، الأربعاء، أنه بالفحص والاستعلام من النيابة المختصة تبين أن المشكو في حقه مدير مبيعات بإحدى شركات الكمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية «تبديد» من بينها قضية بالحبس ثلاث سنوات لصالح «زوج الشاكية»، وبتكثيف الجهود أمكن تحديد محل تواجد المذكور، حيث تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.