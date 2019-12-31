شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء وملوك العالم بمناسبة العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك، ورؤساء، وأمراء دول العالم التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد«2020».

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وأعرب الرئيس السيسي، في برقيات التهنئة، عن أطيب تمنياته لهم بأن يكون العام الجديد عاما سعيدا مفعما بالرخاء، وبالمزيد من التوفيق والنجاح لهم ولشعوبهم، ولجميع شعوب العالم بدوام التقدم والرفاهية .

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج بمناسبة العام الجديد، جاء فيها:

«الأخوة والأخوات ..أبناء مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد،متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد محققا لأمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الحبيبة من الاستقرار والتقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير».

كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهنئتهم له، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بدوام الاستقرار والرقي والازدهار.