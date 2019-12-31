شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل «كاتدرائية الإسكندرية» لترؤس صلاة قداس رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية مساء الثلاثاء، لرئاسة صلاة قداس رأس السنة وسط اجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة وبحضور شعبي وكنسي مكثف.
وبدأت الصلاة بترانيم وتسابيح كنسية نفذتها فرق كورال الكاتدرائية والكنائس الأرثوذكسية على مستوى الإسكندرية بقيادة مجموعة من المرتلين من ذوى الاصوات الندية والعذبة .
ويشارك البابا الصلاة كل من الانبا بافلي أسقف كنائس المنتزة والانبا ايلاريون اسقف غرب والانبا هرمينا اسقف وسط والقمص ابرام ايميل الوكيل البابوى والاباء كهنة البطريركية.
وشهدت البطريركية إجراءات تأمينية مشددة حيث تم تشغيل بوابات كشف المعادن والسماح بالدخول لحاملي الصليب فقط وبطاقة الهوية فيما تم غلق الشارع المؤدى إلى المرقسية من خلال وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات .
يأتي هذا فيما ترأس سهرة رأس السنة في كنيسة السيدة العذراء مريم بغبريال القمص رويس مرقس الوكيل البابوى السابق وراعي الكنيسة.
وفى كنيسة القديسين ترأس القمص مقار فوزي، راعي الكنيسة، صلاة قداس رأس السنة بمشاركة عدد من آباء وكهنة الكنيسة وبحضور المئات من الشعب القبطي ويراس رعاة الكنائس الصلاة كل في كنيسته.
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