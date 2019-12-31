شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للشعب المصرى: آمالى أن يكون العام الجديد عام خير وبناء وتماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصرى والعالم بمناسبة العام الميلادى الجديد. وكتبت الرئيس على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصرى والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادى الجديد، مع آمالى أن يكون هذا العام عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام فى مصر وكل العالم، كل عام وأنتم بخير".



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