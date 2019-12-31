شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات بالإسكندرية بعد حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة ونجت بالإسكندرية حادث تصادم قطار أبوقير بثلاث سيارات أثناء سيرها على المزلقان، وأصيب ثلاثة أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
كان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من شرطة السكك الحديدية، بحدوث تصادم على مزلقان ونجت دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووجود مصابين، توجهت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين قطار أبوقير القادم من محطة سيدى جابر وثلاث سيارات تاكسى وسياراتين خاصتين كانت تعبر أثناء قدوم القطار، وأصيب قائدو المركبات الثلاث.
فيما تحاول شرطة المرور تسيير الطريق المزدحم نتيجة للحادث، لحين إجراء المعاينات اللازمة من الشرطة والنيابة وتحرير محضر بالواقعة.
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