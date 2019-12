شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مظليا يحلقون فى محيط برج خليفة احتفالا بالعام الجديد 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مدينة دبى بدولة الإمارات العربية منذ قليل، بالعام الجديد 2020، بتشكيل من 14 رجلا مظليا يحلقون فى محيط برج خليفة ونشر المكتب الإعلامى حكومة دبى فيديو، وعلق قائلاً :" ضمن احتفالات دبى بالعام الجديد، تشكيل من 14 رجل مظلى "wing suit skydivers" يحلقون فى محيط برج خليفة تاركين خلفهم آثاراً ضوئية نارية".

وانطلقت الألعاب لتضىء سماء الإمارات فى احتفالات رأس السنة 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، حيث تتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.

From #Dubai to the world, Happy New Year! #MyDubaiNewYear pic.twitter.com/cqVsnYtjE8

ويشار إلى أنه قد سبق وأعلن تلفزيون دبى فى الإمارات، عن نقله المباشر والحصرى لاحتفالات العام الجديد 2020، وذلك عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من مواقع عدة فى إمارة دبى، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة وعدد من العواصم والمدن العالمية.



برج خليفة

وتجتذب عروض الألعاب النارية التى تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، وكانت قد أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أنه سيكون هناك عروض ضخمة للألعاب فى كل من أبوظبى ودبى والشارقة.. إضافة إلى العرض الذى تعد له إمارة رأس الخيمة وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة فى "جينيس للأرقام القياسية".