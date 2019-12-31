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أول صور لجنود أمريكيين مكلفين للانتقال للعراق لتأمين السفارة الأمريكية

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لجنود أمريكيين مكلفين للانتقال للعراق لتأمين السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، الصور الأولى، للجنود الامريكيون المكلفون بالانتقال للعراق لزيادة تأمين السفارة الأمريكية فى بغداد.وأظهرت مجموعة الصور، الجنود الأمريكيون وهم يستعدون ويستقلون طائرة حربية من قاعدة فى الكويت، للانتقال إلى العراق، لتعزيز تأمين السفارة الأمريكية في بغداد.وقال مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد وإن واشنطن بصدد إرسال قوات إضافية بعد مظاهرات شابتها أحداث عنف خارج مجمع السفارة من جانب محتجين وأفراد من قوات الحشد الشعبى، احتجاجا على ضربات جوية أمريكية في العراق.

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وحملّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران ،المسؤولية عن "تنسيق" الهجوم على سفارة واشنطن في العراق.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "الأفراد الأمريكيون في أمان ولم يتم اقتحام (السفارة). لا توجد خطط لإخلاء السفارة في بغداد".

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وأضاف المتحدث أن السفير الأمريكي في العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا وإنه في طريق العودة إلى السفارة.

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كان مسؤولون عراقيون قد قالوا في وقت سابق اليوم إنه جرى إجلاء السفير الأمريكي وموظفين في السفارة حفاظا على سلامتهم.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم إن بلاده بصدد إرسال قوات إضافية إلى السفارة.

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ودعا إسبر الحكومة العراقية إلى المساعدة في حماية الأمريكيين الموجودين في البلاد في إطار "مسؤولياتها الدولية".

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وقال مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، لرويترز إن عددا صغيرا من قوات مشاة البحرية الإضافيين سيتم إرسالهم إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

 

وقال مسؤول إنه سيتم إرسال العشرات منهم بصورة مؤقتة.

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وقال مسؤول آخر إن طائرتي هليكوبتر من طراز أباتشي حلقتا فوق السفارة في "استعراض للقوة".

 

وشن الجيش الأمريكي ضرباته يوم الأحد على جماعة كتائب حزب الله المسلحة المدعومة من إيران ردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

 

وكتب ترامب على تويتر "قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين. قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما. الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. نحمّلهم المسؤولية كاملة. وإضافة إلى ذلك نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة وأبلغناهم بذلك".

 

وفي تغريدة أخرى قال ترامب "إلى الملايين في العراق الذين يريدون الحرية والذين لا يريدون أن يكونوا تحت هيمنة وسيطرة إيران، هذا وقتكم!".

 

وكان مسؤولون بالخارجية الأمريكية قالوا أمس الاثنين، إن واشنطن أظهرت ضبط النفس والصبر إزاء تصاعد استفزاز إيران أو الجماعات العراقية المسلحة المدعومة منها، لكن حان الوقت لإعادة ممارسة الردع في مواجهة العدوان الإيراني.

 

 

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