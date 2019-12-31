شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة الاحتفال بالعام الميلادي بالكتدرائية المرقسية بالاسكندرية، بحضور الاب ابرام اميل الوكيل البابوى بالاسكندرية، والآنبا بافلى أسقف كنائس شرق الاسكندرية، وعدد كبير من الاباء الكهنة وشعب الإسكندرية.

وشهدت كنيسة المرقسيو تشديدات أمنية مكثفة، وتم غلق الشوارع المحيطة بالكنيسة ووضع بوابات التفتيش مع التفتيش الدقيق للحاضرين للمشاركة فى الصلاة ومن المقرر أن يترأس البابا صلاة العشية ثم القداس الذى ينتهى فى صباح العام الجديد ويستمر الصيام حتى عيد الميلاد المجيد فى السابع من يناير.

يذكر أن الكنيسة تنظم احتفالية خاصة باستقبال العام الميلادى الجديد حيث تتلى الصلوات والتسبحة ثم القداس الآلهى الذى ينتهى فى الساعات الأولى من العام الجديد.

وتشهد كنائس محافظة الإسكندرية، تأمينات مشددة من مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير الأمن، ومباحث المحافظة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، بالإضافة إلى تأمين المنشآت والحدائق العامة والمتنزهات، خلال احتفالات أعياد الميلاد، كما تشهد المحافظة أجواء احتفالية خاصة لحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لقداس ليلة رأس السنة بالكنيسة المرقسية، واستقبال التهنئة من كافة أطياف المجتمع السكندرى، وإلقاء عظته، حيث تستمر الأجواء الاحتفالية والصلوات حتى منتصف الليل.

ووضعت مديرية أمن الإسكندرية، خطة محكمة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، وتشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية، من خلال عدة محاور رئيسية، ومن خلال عدة خطوات استباقية، حيث كلف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية فى أوقات الصلاوات، ووضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة، لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات والصلوات .



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