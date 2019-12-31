شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد البرودة.. الأرصاد تناشد المحتفلين برأس السنة إرتداء الملابس الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات قليلة يحتفل المواطنين بالعام الميلادى الجديد 2020، وقبل بدء الاحتفالات، وجهت هيئة الأرصاد الجوية مناشدات للمواطنين المحتفلين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الاحتفال برأس السنة نظرا لبردوة الأجواء ليلا، حيث كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ"الأرصاد الجوية"، أن الأجواء مستقرة نسبيا على كافة الأنحاء بالجمهورية اليوم باحتفالات رأس السنة، وخلال ال 48 ساعة المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ"الخليج 365"، أن درجات الحرارة أقل من المعدل بحوالى درجتين ل 3 درجات، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى اليوم خلال احتفالات رأس السنة بالقاهرة بين 8 و 9 درجات وهى أقل من المعدل .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها خلال الـ48 ساعة المقبلة، محذرا المواطنين من برودة الأجواء ليلا وخلال ساعات النهار.

ويسود غدا الأربعاء أول أيام السنة الجديدة، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب ﺣﺮﻛﻪ الملاحة اﻟﺒﺤﺮية.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 8 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 2 درجة.