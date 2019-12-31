الكنائس تحتفل بالعام الميلادي الجديد.. والبابا يرأس القداس بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
تحتفل كافة الكنائس القبطية، اليوم، برأس السنة الميلادية، حيث تقيم الكنائس قداسات السنة الجديدة بعدما تطفئ الأنوار وتضيئها في الثانية عشرة صباحا مع انطلاق العام الجديد.
ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم صلوات قداس رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية التى وصل إليها صباح اليوم الثلاثاء، فيما تشهد كنيسة القديسين بالإسكندرية، انطلاق صلوات رأس السنة الميلادية الجديدة، ويترأس الصلاة الأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق الاسكندرية.
فيما تواصل الكاتدرائية استعداداتها لعيد الميلاد المجيد حيث أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، إن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد فى الكاتدرائية.
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