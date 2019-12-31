"العالمية لخريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي في الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون على المدنيين المسالمين في منطقة "بيني" شرقي الكونغو، مما أسفر عن سقوط 20 مدنيا على الأقل.

وقالت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر - في بيان اليوم الثلاثاء - "إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى.

وأكد أن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب.

وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.