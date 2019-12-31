"كواليس مقتل أرملة كفر طهرمس وضبط 166 طربة حشيش".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط مسئول محطة وقود استولى على 23 ألف لتر بنزين في الجيزة

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط المدير المسئول عن محطة وقود بالجيزة لتجميعه كمية من الوقود قُدرت بمبلغ 170 ألف جنيه.

أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة كليات الحقوق بالجامعات المصرية

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات، الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة في تحقيق رسالة الأمن، حيث قضوا خلاله يوماً دراسياً مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجي كليات الحقوق، حيث حرص مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمام ودعم سيادته البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية.

أجبروها على توقيع 6 إيصالات أمانة.. ربة منزل وعامل اختطفوا طالبة بالقاهرة

ألقى رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل، وعامل، لإجبارهما طالبة على توقيع 6 إيصالات أمانة بمنطقة الزيتون.

تبلغ للمقدم محمد الأتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، من ناهد طالبة بتضررها من رنا ربة منزل لقيامها باستدراجها لكافيه بشارع سليم الأول دائرة القسم، بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح ناري وإجبارها على توقيع عدد 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ماركة أوبو بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو في حقها.

عصير ومنوم ومطواة.. خطة شيطانية أنهت حياة أرملة كفر طهرمس

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية غموض مقتل سيدة بمسكنها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وسرقتها.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من أحد المواطنين (مُقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة شقيقته (أرملة - مقيمة بمفردها بشقتها بمساكن كفر طهرمس بدائرة القسم) بالشقة محل إقامتها والعثور على جثتها بداخل الشقة ووجود بعثرة بمحتويات الغرفة وعدم وجود المصوغات الذهبية الخاصة بها.

قبل الترويج في الكريسماس.. ضبط عاطلين بحوزتهما 166 طربة حشيش بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط شخصين حال استقلالهما سيارتين وبحوزتهما 166 طربة حشيش بقصد الاتجار.

بقيمة 2 مليون و800 ألف جنيه.. ضبط 40 ألف قرص "تامول" بحوزة عاطل بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة، لمزاولته نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة، وبحوزته 40 ألف قرص مخدر لعقار التامول.

الداخلية تنجح في إنقاذ مُسنة عقب انهيار جزء من عقار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية بالإسكندرية، في إنقاذ سيدة عقب احتجازها داخل غرفة بمسكنها بأحد العقارات بالإسكندرية إثر انهيار سلم طابقين من العقار.

تسببوا في وفاة سيدة.. النيابة الإدارية تحيل 3 أطباء بمستشفى بلبيس للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، رئيس قسم التخدير وأخصائي الجراحة، وطبيبة أشعة تشخيصية بمستشفى بلبيس المركزي، للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم بالإهمال الطبي الجسيم والتسبب في وفاة سيدة عقب وصولها للمستشفى مصابة في حادث سيارة.