إحالة "بواب" إلى الجنايات لاتهامه بتعذيب طفلة عشيقته حتى الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، "بواب" إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب طفلة عشيقته حتى الموت.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة، لفحص البلاغ، وتم التحفظ على والدة الطفل، التي قررت في بداية أقوالها أن طفلتها أثناء لهوها أعلى السلم سقطت من الطابق الثالث، ولكن الكشف الطبي كشف عن وجود آثار ضرب وكدمات وسحجات متفرقة بجسد الطفلة.

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بمواجهة ضباط الشرطة للأم اعترفت بأن صديقها هو من انهال ضربًا على الطفلة ضربًا، وأنه ساعدها في نقلها إلى المستشفى، واختلقا رواية سقوطها من أعلى السلم لعدم مسائلتهما قانونيًا.

أشارت التحريات برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى أن الطفلة أثناء لهوها أحدثت ضجة ما أثار غضب عشيق والدتها "حارس عقار"، فانهال عليها ضربًا بخرطوم حتى فقدت الوعي؛ فأسرع مع والدتها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

تم إلقاء القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث للنيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وفور ورود تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للطفلة المجني عليها قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.