مصر | خبراء المعمل الجنائي يكشفون سبب حريق قطار كفر الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء المعمل الجنائي يكشفون سبب حريق قطار كفر الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر، تفاصيل واقعة نشوب حريق بإحدى عربات قطار (القاهرة – كفر الزيات) بمحطة كفر الزيات، في أثناء قيام قائده بعمل مناورة بالجرار، والسيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

وأسفر الفحص عن نشوب الحريق عقب مغادرة الركاب للقطار، أثناء قيام السائق بعمل المناورة المشار إليها لتغيير جرار والضم على عربات القطار والنقل إلى خط آخر، حيث حدث حريق بالكابل الواصل ما بين العربات.

وأفاد خبراء المعمل الجنائي، أن الحريق شب عرضيا "غير عمدى" وبدايته بكوفرية التوصيلات الكهربائية.