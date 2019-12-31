مصر | أبرزها وقف البرامج الدينية وغلق الفراعين.. 5 قضايا إعلامية أثارت الجدل عام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها وقف البرامج الدينية وغلق الفراعين.. 5 قضايا إعلامية أثارت الجدل عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت العديد من القضايا الإعلامية في عام 2019، جدلا كبيرا حول قرارات المجلس الأعلي للإعلام بإيقاف بث بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية أو حجبها، علي إختلاف ملكيتها أو توجهتها السياسية والمالية.

وتستعرض "الخليج 365" أبرز القضايا الإعلامية التى أثارت الجدل في عام 2019 وكانت منظورة أمام القضاء حتى الحكم فيها، كالأتي:



١_حجب موقع قناة الشرق ورفض دعوى أيمن نور

قررت المحكمة الإدارية العليا رفض طعن أيمن نور بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع وقناة الشرق من مصر وقضت باستمرار حجب الموقع الخاص بالقناة وقد سبق وصدر قرار من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من الزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب موقع قناة الشرق (بث مباشر، فيسبوك، يوتيوب) من على شبكة الإنترنت، مع ما يترتب على ذلك من آثار. قررت المحكمة الإدارية العليا رفض طعن أيمن نور بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع وقناة الشرق من مصر وقضت باستمرار حجب الموقع الخاص بالقناة وقد سبق وصدر قرار من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من الزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب موقع قناة الشرق (بث مباشر، فيسبوك، يوتيوب) من على شبكة الإنترنت، مع ما يترتب على ذلك من آثار. واختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما واقامها أيمن نور بصفته مالك القناه وذكر في دعواه أن القرار ليس له سند من القانون. وكان قد صدر قرار بحجب موقع قناة الشرق، وذلك لأن برامجها محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وتنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وتبث القناة من تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة. وشيدت المحكمة حكمها على سند من أن حرية الاتصال السمعي والبصري لايحكمها (نظرية السلطة) وهي الصحافة والإعلام التابع للسلطة أو الخاضع لرقابتها ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية المطلقة) القائمة على إطلاق حق الفرد بحسبانه حقًا طبيعيًا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثم حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية.