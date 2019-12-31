أخبار مصر | بالأحمر.. "الكريسماس" في شوارع القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأحمر.. "الكريسماس" في شوارع القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المواطنون في مصر وكل دول العالم، خلال الساعات القليلة القادمة، للاحتفال برأس السنة الميلادية وتتزين الشوارع والميادين باللون الأحمر، احتفاءً برمز "الكريسماس" بابا نويل.

ويحرص المسلمون على مشاركة الإخوة الأقباط في الاحتفال، كلٌ على طريقته الخاصة؛ فتمتلئ المحال التجارية بالهداية المختلفة، ويخرج المواطنون للتنزه في الشوارع والميادين العامة.

وتجولت عدسة "الفجـر" في شوارع القاهرة، قبل ساعات من انتهاء عام 2019، وبداية عام جديد.